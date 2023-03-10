В течение марта 2023 года курс американского доллара останется на уровне 76 рублей. Однако в следующем месяце соотношение валюты США к российской может укрепиться до 77 расчетных единиц, приводит слова финансового аналитика Михаила Беляева «Лента.ру».

На курс доллара к рублю влияют множество факторов, но главными из них являются макроэкономические. А они в известной мере предсказуемы, поэтому можно выстроить тренд на 2-3 месяца вперед. Например, в апреле позиции рубля к доллару могут незначительно ослабнуть, пояснил он.

«Несущая конструкция (которая влияет на курс доллара к рублю. — «Газета.Ru») — это все-таки макроэкономические факторы, а они в известной мере предсказуемы. Мы, макроэкономисты, все-таки видим тренд на 2-3 месяца вперед, его можно выстроить. Я, например, стою на том, что в течение марта доллар останется на уровне 76 рублей, а в апреле уже может начать тестировать 77», — заключил Беляев.

10 марта кандидат экономических наук Михаил Беляев счел правильным разъяснение чат-бота ChatGPT о лидерстве американского доллара на глобальном валютном рынке. Главными причинами доминирования этой валюты стали высокий уровень ликвидности и большой объем экономики США. На соответствующие выводы нейросети во многом повлияли массив публикуемой в интернете информации, а также глубина и логика аргументации.