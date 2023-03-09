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The Epoch Times: антироссийские санкции Запада «разбудили спящего гиганта»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон высказали мнение, что западные страны больше пострадали от антироссийских санкций, чем сама Россия. Об этом говорится в материале издания The Epoch Times.

По мнению авторов статьи, антироссийские санкции являются «самым грандиозным просчетом» Запада. Обозреватели отметили, что введенные ограничения нанесли ущерб европейской и западной экономике, вызвали инфляцию, а также дефицит энергоносителей и рецессию, в то время как Россия не только справилась с трудностями, но и стала процветать.

Согласно прогнозам МВФ, приводимым в материале, в 2023 году рост экономики в России будет быстрее, чем в Германии или Великобритании. То же самое касается и будущего года.

Ранее журналистка Daily Mail Сью Рид высказывала мнение, что жители России не испытывают проблемы из-за санкций Запада.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен признала, что экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза и Соединенных Штатов держится куда лучше, чем ожидалось ранее.

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