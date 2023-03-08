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«Ъ»: Azimut Hotels намерена покинуть европейский рынок

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Michael Sohn/AP

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels выразила намерение в течение года полностью свернуть бизнес в Европе. Газета ссылается на более раннюю публикацию издания РБК.

По данным на сайте компании, в Европе осталось три отеля AZIMUT — в немецких городах Дрезден, Эрдинг и Нюрнберг. Пресс-служба Azimut подтвердила РБК, что компания прекратила договоры управления с несколькими европейскими отелями.

Российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела опрос среди жителей крупных городов страны, направленный на выявление предпочтений россиян в праздновании Дня святого Валентина.

По данным опроса, большинство респондентов — 34% — отмечают праздник по настроению. У 23% опрошенных дата 14 февраля уже прочно укрепилась в личном праздничном календаре. Еще 18% больше любят Новый год и/или 8 марта, а 25% и вовсе не считают День святого Валентина за праздник. Из тех, кто отмечают 14 февраля, 33% проведут его с супругами, 28% — с парнем/девушкой, 17% пока не выбрали пару.

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