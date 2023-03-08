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Еврокомиссия объявила, что прекратит бюджетные послабления из-за Украины и COVID-19

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от наращивания дефицита государственных бюджетов в 2024 году и анонсировала отмену действующих бюджетных послаблений до конца 2023 года. Соответствующее заявление было сделано зампредседателя Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

В ходе пресс-конференции после презентации рекомендаций Еврокомиссии по налогово-бюджетной политике на 2024 год представитель ЕК заявил об «очень высоком» уровне инфляции в Евросоюзе, в том числе «базовой».

«Задача еще не решена. Это угроза покупательной способности и социальной справедливости в наших странах. Осмотрительность в отношении долга должна оставаться одним из факторов нашей экономической политики», — подчеркнул Домбровскис и отметил, что на рынке инвестиций есть масса неосвоенных ресурсов, которые могут быть использованы обремененными долгами компаниями.

Ранее в Минфине Франции анонсировали принятие мер защиты от продовольственной инфляции.

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