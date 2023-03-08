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В Молдавии начали проверку отменяющей рейсы авиакомпании Air Moldova

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Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Министр регионального развития инфраструктуры Лилия Дабижа заявила в ходе брифинга, что власти начали проверку авиакомпании Air Moldova, отменяющей рейсы ежедневно со 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дабижи, проверку проводит орган гражданской авиации Молдавии.

«Air Moldova — это частная компания, а не государственная организация. Как только у нас будут результаты или выводы по результатам проверок, мы о них сообщим», — пояснила министр.

Ранее сообщалось, что Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж и Стамбул из-за «оперативных трудностей». В Air Moldova сообщали, что два самолета из парка авиакомпании были недоступны для полета.

До этого аэропорт Берлина отменял все рейсы из-за профсоюзной забастовки. Забастовку организовал профсоюз Verdi. Речь шла о порядка 300 вылетах и посадках.

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