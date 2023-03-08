Reuters: нефтяные сделки между РФ и Индией подрывают многолетнее господство доллара

Сделки по покупке и продаже нефти, заключенные между Россией и Индией в национальных валютах, подрывают многолетнее господство доллара, сообщает Reuters.

По информации агентства, Индия занимает третье место в мире по импорту нефти. А Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы.

«Сделки (между Россией и Индией. — «Газета.Ru») за последние три месяца в сумме эквивалентны нескольким сотням миллионов долларов», — пояснил источник агентства.

Уточняется, что индийские покупатели платят за российскую нефть как в дирхамах ОАЭ, так и в рублях.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич призывал переводить сбережения в юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар. По его словам, риски ослабления рубля в этом году велики.