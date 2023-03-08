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Глава ОПЕК сообщил о сокращении инвестиций в нефтедобычу

Глава ОПЕК аль-Гейс оценил падение инвестиций в нефтедобычу в $500 млрд в год

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Lucy Nicholson/Reuters

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне оценил падение инвестиций в нефтедобычу в мире в $500 млрд в год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим значительное снижение инвестиций в нефтяной сектор», — признал он.

По словам аль-Гейса, на фоне такого сокращения инвестиций появляются опасения в сфере энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

В феврале аль-Гейс заявил, что спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

Ранее генеральный директор крупнейшей частной нефтегазовой компании в регионе Персидского залива Crescent Petroleum Маджид Джафар указал, что нехватка инвестиций в отрасль стала причиной начала по всему миру энергетического кризиса.

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