Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма Аксенов анонсировал проведение Ялтинского форума в Москве 29–30 сентября

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ялтинский международный экономический форум с участим главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области пройдет 29–30 сентября в Москве. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Аксенов напомнил, что врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее регулярно посещали форум, фактически были его участниками.

«С учетом логистики, наверное, будет предложение провести 29–30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией», — сказал глава Крыма.

Чиновник пояснил, что мероприятие пройдет в Москве, а не в Крыму, как это всегда было, из-за сложности с логистикой. Он добавил, что новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) ежегодно, с 2015 года, проходит в Крыму. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.

Ранее стало известно, что 12–15 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть