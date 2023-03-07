Глава Крыма Аксенов анонсировал проведение Ялтинского форума в Москве 29–30 сентября

Ялтинский международный экономический форум с участим главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области пройдет 29–30 сентября в Москве. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Аксенов напомнил, что врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее регулярно посещали форум, фактически были его участниками.

«С учетом логистики, наверное, будет предложение провести 29–30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией», — сказал глава Крыма.

Чиновник пояснил, что мероприятие пройдет в Москве, а не в Крыму, как это всегда было, из-за сложности с логистикой. Он добавил, что новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) ежегодно, с 2015 года, проходит в Крыму. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.

Ранее стало известно, что 12–15 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум.