Рубини предрек идеальный шторм в мире в виде рецессии, долгов и неконтролируемой инфляции

Экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой кризис в 2008 году, заявил о том, что в 2023 году финансовые рынки ждет идеальный шторм в виде сочетания рецессии, долгового кризиса и неконтролируемой инфляции. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на мнение эксперта.

«ФРС потребуется поднять базовые ставки намного выше 6%, чтобы инфляция вернулась к своему целевому уровню в 2%. Но такое повышение может спровоцировать серьезную рецессию, крах фондового рынка и резкий рост числа дефолтов по долгам», — отметил Рубини.

По его словам, у ФРС не будет другого выбора, как просто отказаться от борьбы с инфляцией, позволив ценам выйти из-под контроля.

Он добавил, что все события, связанные с ухудшением состояния американского рынка акций, приведут к глобальной рецессии. За рецессией пойдут новые последствия в виде роста долгов и инфляции.

5 марта агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка сообщило, что нехватка американских долларов в наличном обращении привела к усилению финансового кризиса в ряде стран мира, включая некоторые африканские и азиатские государства. К числу наиболее пострадавших можно отнести Шри-Ланку, Нигерию, Пакистан и другие.