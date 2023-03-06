Власти Украины оценили ущерб для экологии страны в ходе СВО в $76 млрд

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в результате боевых действий экологии страны был причинен ущерб в размере 3 трлн гривен (около $76 млрд), а некоторые природные ресурсы были утрачены навсегда. Об этом он сказал на конференции United for Justice во Львове, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже подсчитали убытки: 3 трлн гривен экологического ущерба — загрязнение земли, воздуха, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы», — сказал Стрелец.

По его словам, с февраля прошлого года в стране повреждено почти 3 млн га леса, что составляет треть лесных территорий Украины, 500 тыс. га сейчас находятся под контролем РФ или в зоне боевых действий.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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