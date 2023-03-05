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В Китае сообщили, что лимит национального госдолга в 2023 году составит более $4 трлн

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лимит госдолга китайского бюджета в 2023 году составит более 29,8 трлн юаней (около $4,3 трлн). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на содержание проекта бюджета на 2023 год, который опубликовали в рамках 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

«В 2023 году лимит госдолга центрального бюджета составит 29,8 трлн юаней ($4,3 трлн), лимит обычных долгов местных правительств — 16,5 трлн юаней ($2,4 трлн), а лимит их целевых долгов — 25,6 трлн юаней ($3,7 трлн)», — сказано в документе.

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что по данным на начало 2023 года государственный долг страны составил 15,1% к ВВП.

Во второй половине января газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителя российского Минфина написала о достижении Россией совокупного размера внутреннего и внешнего госдолга по итогам прошлого года на уровне в 22,8 трлн руб.

В первой половине февраля специалист по праву государтственного управления Адам Милл выразил мнение, согласно которому растущий размер государственного долга США, который превысил критическую отметку $31,5 трлн, в обозримом будущем может привести к полному краху федерального бюджета страны.

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