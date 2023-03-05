Аналитики объяснили рост реальных доходов россиян в 11 регионах на фоне экономического кризиса

Прирост реальных доходов россиян в 11 регионах по итогам 2022 года на фоне общего спада экономики в связи с международными санкциями отчасти можно объяснить высокой базой 2021-го, когда этот показатель увеличивался наибольшими темпами и составлял 3,8%. Другой причиной может быть наращивание оборотов розничной торговли в ряде субъектов РФ, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

По данным Росстата, по итогам 2022 года больше всего реальные доходы населения выросли в Кабардино-Балкарии (+5,6%), Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах (по +3,1%), Якутии (+2,3%), Татарстане (+2,1%), Тюменской области (+2%), Ямало-Ненецком автономном округе (+1,4%), Новгородской области (+1%), Красноярском крае (+0,8%) а также Волгоградской и Ростовской областях ( по +0,7%).

«По итогам 2022 года реальные доходы населения увеличились только в 12 субъектах, в то время как годом ранее рост фиксировался в 70 регионах. Отчасти это связано с высокой базой 2021 года: тогда прирост реальных доходов россиян был наибольшим за последнее время и составил 3,8%», — предположил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

По его словам, на динамику также могла повлиять весомая роль добывающих и сырьевых компаний в регионах, где наблюдался прирост реальных доходов населения. Высокие прибыли экспортно-ориентированных фирм могли привести к выплатам дополнительных премий и повышению заработных плат сотрудникам подобных предприятий.

В то же время в Росстате указали на еще одну возможную причину роста реальных доходов населения 11 регионов вопреки экономическому кризису в стране. В ряде таких субъектов по итогам 2022 года был зафиксировано увеличение оборотов розничной торговли. Например, в Кабардино-Балкарии оно составило 17%, что стало максимальным приростом среди всех субъектов по этому показателю.

8 февраля аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстата) представили данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2022 году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. В то же время реальные денежные доходы снизились по итогам прошлого года на 1,4%.