Совет ЕС: после введения 10-го пакета в санкции попали 1473 человека и 205 компаний

После введения 10-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации в них оказались 1473 физических лица и 205 организаций. Об этом сообщает Совет ЕС. Новый пакет санкций был опубликован 25 февраля вечером в журнале ЕС.

«На указанных фигурантов наложено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом», — сообщили в Совете ЕС.

Десятый пакет санкций ЕС был согласован после долгих обсуждений вечером 24 февраля. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. В частности ЕС ввел санкции против «Альфа-банка», «Росбанка», банка «Тинькофф». Также в список попали Фонд национального благосостояния, (ФНБ), Общероссийский народный фронт (ОНФ), медиагруппа «Россия сегодня» и другие организации.

Кроме того, в санкционный список включены структуры Минобороны РФ и Служба внешней разведки России.