Экономист Скрыль: резкого роста спроса на бензин в РФ не будет из-за увеличения предложения

При возможном сокращении экспорта нефти, предложение внутри страны может вырасти, однако резкого роста спроса на топливо не произойдет. Об этом «Прайм» заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Если Россия, как и обещала, сократит экспорт нефти, это может увеличить предложение внутри страны. Это стимулирует спрос и снизит элемент непредсказуемости», — отметила Скрыль.

По ее словам, цены на топливо сейчас растут в пределах инфляции, а значит, цену по итогам года уже можно спрогнозировать.

Она добавила, что сезонный фактор может повлиять на цену бензина. Например, весной спрос на горючее растет за счет агропромышленного сектора, а многие нефтеперерабатывающие заводы уходят на плановый ремонт. Если все эти факторы совпадут, то цены на топливо пойдут вверх.

24 января газета «Коммерсантъ» писала, что стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась до многолетних минимумов на фоне ожидания введения 5 февраля эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов.