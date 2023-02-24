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Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России

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Depositphotos

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила о новых санкциях в отношении российских политических деятелей, военных и предпринимателей. Ее слова передает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение ее действий», — сказано в заявлении новозеландского дипломата.

Махута уточнила, что новые ограничительные меры будут введены в отношении 87 граждан РФ, которые являются приближенными к президенту России Владимиру Путину политическими деятелями.

Санкции также коснутся Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, военнослужащих и командиров воинских соединений, участвующих в конфликте, а также членов их семей.

Ранее Новая Зеландия анонсировала новые санкции в отношении иранских граждан и предприятий, причастных, по мнению официального Веллингтона, к якобы существующим поставкам беспилотников в Россию. Ограничения также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года.

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