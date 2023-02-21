Bloomberg: Саудовская Аравия получила «непредвиденные» $326 млрд нефтяных доходов в 2022 году

По итогам года Саудовская Аравия получила неожиданно большие доходы от продажи нефти в зарубежные страны. Несмотря на одни из самых низких ежемесячных поступлений в декабре, экономика Эр-Рияда выросла на 8,7%, что стало самым значительным приростом среди стран G20, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного статистического управления королевства.

Столь высокий доход Саудовской Аравии от экспорта нефти выглядит тем неожиданнее, что ее прибыль от продажи сырья падает уже шестой месяц подряд. Однако вторая по величине «неожиданная» прибыль в истории королевства дает наследному принцу Мухаммеду бен Салману больше денежных средств для диверсификации национальной экономики и постепенному уходу от сильной зависимости от сырьевого экспорта, уточняется в статье.

«При ценах на нефть, закончившихся в прошлом году около 80 долларов за баррель после резкого роста до трехзначных цифр, Саудовская Аравия получила 85,5 миллиарда риалов (22,8 миллиарда долларов) в декабре от экспорта сырой нефти и продуктов ее переработки. Хотя ежемесячные поступления были самыми низкими почти за год, доходы от продажи нефти в 2022 году достигли почти 326 миллиардов долларов», — заключается в материале.

25 декабря на сайте статистического ведомства Саудовской Аравии сообщили, что выручка королевства от продажи нефти в октябре 2022 года достигла 95,796 млрд риялов ($25,5 млрд). Этот показатель стал наименьшим с февраля. Для сравнения, в сентябре Эр-Рияду удалось экспортировать нефть на общую сумму 100,192 млрд риялов.