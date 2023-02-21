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Путин: никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках

Путин: никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился дворцов и яхт за рубежом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию заявил, что никто из простых россиян не пожалел тех предпринимателей, которые потеряли свои капиталы в зарубежных банках, лишились яхт и дворцов за границей.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что люди, которые рассматривал РФ только как источник заработка, а жить планировали за рубежом, многое потеряли и их там «просто ограбили».

Также Путин заявил об удвоении доли рубля в международных расчетах России.

Согласно Конституции, президент должен был выступить с посланием еще в 2022 году, но выступление перенесли на 21 февраля, поближе к годовщине начала военной спецоперации на Украине (24 февраля). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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