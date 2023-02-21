Глава Росрыболовства объяснил убытки на 42 млрд рублей отсутствием «должных компетенций» у верфей

Убытки российских верфей от постройки рыбопромысловых судов к началу 2023 года достигли отметки 42 млрд руб. Отчасти подобный ущерб можно объяснить кризисным коронавирусным периодом, но в большей степени это было обусловлено отсутствием у верфей необходимых компетенций на начальном этапе программы строительства, приводит слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова РБК.

Программа масштабного строительства рыбопромысловых и краболовных судов началась в России еще в 2018 году. Однако спустя пять лет после старта инвестпроекта верфям не удалось выполнить намеченный план. К текущему месяцу они реализовали только 14 судов из необходимых 105, пояснил Шестаков.

«Со строительством рыбопромыслового флота есть серьезные проблемы. Они начались еще до санкций, и в какой-то степени их можно оправдать коронавирусной пандемией. Но в большей степени сложности были связаны с отсутствием у верфей на начальном этапе программы нужных компетенций», — уточнил он.

По словам Шестакова, оставшиеся 37 краболовных судов будут построены в течение пяти ближайших лет — до 2027 года включительно. Однако процесс реализации проекта тормозят «плохо прописанные» договорные обязательства между судостроительными предприятиями и рыбаками.

7 ноября газета «Известия» сообщила, что в ближайшие шесть месяцев на российском рынке не ожидается дефицита рыбы и рыбной продукции. Как заверили в Росрыболовстве, проблем с ассортиментом быть не должно — с прилавков магазинов не исчезнут сельдь, треска, скумбрия, креветки и кальмары.