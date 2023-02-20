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РИА Новости: Россия перехватила первенство по поставке нефти в Китай у Саудовской Аравии

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РИА Новости

Россия увеличила поставки нефти в Китай в прошлом году и фактически перехватила у Саудовской Аравии первенство по этому направлению. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Как пишет агентство, экономика Китая сильно зависит от импорта нефти и газа – фактически 72% нефти и 45% газа КНР завозит из-за границы.

«Россия уже лидировала в КНР по поставкам нефти — с мая по июль 2022 года. Но в августе Саудовская Аравия вернула первое место. Но в 2023 году Азия сделает ставку на российское топливо», — говорится в статье.

Агентство пишет, что спрос на российскую нефть уже вырос.

Причина повышения спроса Китая на нефть из России заключается в том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco подняла цену флагманской смеси нефти Arab Light на 20 центов за баррель, а Россия, в свою очередь, предлагает «хорошие» скидки на топливо, уточняется в материале.

В результате расстановка сил экспортеров нефти в Китай изменится уже во втором квартале этого года: Россия уже перехватила лидерство по поставкам нефти в КНР, делается вывод в статье.

По информации Oil Price, китайским переработчикам топлива «придется максимально расширить спотовые закупки у США и Бразилии, Анголы и Нигерии, но прежде всего у России», — следует из материала.

Согласно таможенной статистике, Китай в 2022 году импортировал из России 86,25 млн тонн нефти, КНР закупал 1,72 млн баррелей российского топлива в сутки, на 8% превысив объемы закупок по сравнению с 2021 годом. Из Саудовской Аравии Китай импортировал 87,49 млн тонн нефти.

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