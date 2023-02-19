Interia: прогнозы Еврокомиссии по Польше неутешительны из-за рекордной инфляции

Прогнозы Еврокомиссии (ЕК) по Польше неутешительны, так как потребительская инфляция в стране по итогам января выросла на рекордные 2,4%. Об этом сообщает Interia.

По прогнозам ЕК, по динамике роста цен этот показатель возвел страну на европейский инфляционный подиум. В итоге, Польша может остаться на нем как минимум до 2024 года. Если посмотреть на рост цен по месяцам, то в январе он составил 2,4%, что является вторым самым высоким показателем за последние 14 месяцев. Больше (3,3%) инфляция была лишь в марте, сразу после начала спецоперации России на Украине.

В публикации отметили, что влияние на рост инфляции оказали множество факторов, в том числе и вступление в силу новых законов, новых ставок налогов и прекращение работы «антиинфляционного щита» с возвращением полной ставки НДС в 23% на энергоносители и топливо. Все это привело к тому, что Польша встала в один ряд с Венгрией, Чехией и Словакией, где были отмечены самые большие в Евросоюзе (ЕС) показатели инфляции.

По данным издания, прогнозы ЕК по инфляции в Польше по итогам 2023 года не оптимистичные. Речь идет о том, что она достигнет отметки в 11,7%. При этом снизить рост цен получится лишь в 2024 году. Тогда годовая инфляция в стране может выйти на уровень в 4,4%.

15 февраля газета Rzeczpospolita писала, что по итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулась за этот период времени с аналогичным падением экономики.