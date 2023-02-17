Биржевые цены на нефть марки Brent упали ниже $82 за баррель впервые с 7 февраля

Биржевая стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже отметки $82. Подобных котировок трейдеры не фиксировали с 7 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Отмечается, что речь идет о стоимости контрактов на поставку топлива в апреле текущего года. По состоянию на 18:00 мск, котировки фьючерсов нефти Brent снижались до $81,91 за баррель. Падение составило 3,23%.

В то же время фьючерс на так называемую легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в апреле 2023 года подешевел на 3%. В ходе дневной сессии котировки опускались до $75,47 за баррель.

Накануне деловая газета Business Insider со ссылкой на аналитиков Bank of America сообщила, что Россия в ближайшее время станет мировым лидером по экспорту нефти. Уже сейчас приток сырья из РФ на глобальный энергетический рынок спровоцировал профицит топлива. Это произошло вопреки санкциям со стороны США и Евросоюза, включающие запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.