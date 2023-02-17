Минфин запланировал реализовать взносы бизнеса в бюджет через налоговые поправки

Российские власти намерены осуществить процесс дополнительного денежного сбора с прибыли крупных компаний за прошлые годы с помощью поправок в налоговое законодательство страны. Предполагается, что участие в данной «поддержке» федерального бюджета будет в виде сборов с части прироста финансового результата фирм за последние годы, приводит слова министра финансов Антона Силуанова телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что правительство не отказалось от инициативы добровольного денежного сбора с представителей крупного бизнеса. В настоящее время обсуждаются возможные механизмы осуществления данной процедуры.

«Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем (добровольный сбор с крупного бизнеса. — «Газета.Ru»). Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы», — пояснил Силуанов.

17 февраля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что российские власти планируют получить порядка 300 млрд рублей за счет разовой выплаты от представителей крупных компаний. При этом в данной процедуре не будут участвовать компании, работающие в нефтегазовой отрасли, а также малый бизнес.