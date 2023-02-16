Минпромторг: новые собственники заводов IKEA сохранят рабочие места

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что новые собственники российских фабрик шведской компании IKEA — АО «Слотекс» и ООО «Лузалес» — сохранят рабочие места на своих производствах. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас важно, чтобы эти производства работали и развивались, были сохранены рабочие места, новые собственники это подтвердили, сохранение занятости (и, разумеется, инвестиции в развитие) — среди ключевых условий одобрения сделки», — заявил Евтухов.

Он отметил, что новые владельцы смогут при необходимости рассчитывать на любые возможные меры господдержки от Минпромторга России.

Евтухов подчеркнул, что правительственная комиссия 15 февраля одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России.

Покупателями предприятий стали компания «Слотекс», специализирующаяся на производстве кухонных столешниц и фасадов, а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

Российская компания «Лузалес», ставшая покупателем двух заводов шведской компании IKEA, ранее пообещала сохранить все рабочие места за сотрудниками этих предприятий после завершения сделки.