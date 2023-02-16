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КНР внесла американские Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний

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David J. Phillip/AP

Китай внес американские предприятия Raytheon и Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства коммерции КНР.

Согласно сообщению ведомства, данное решение было принято для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития из-за продажи указанными компаниями вооружений Тайваню.

Отмечается, что внесение в список неблагонадежных компаний подразумевает запрет для предприятий на импортную и экспортную деятельность с Китаем, а также осуществление инвестиций в КНР. Руководителям компаний запрещается въезд в КНР. Кроме того, аннулируются разрешения на проживание и работу для высших руководящих работников, которые находятся в Китае.

Согласно заявлению, на указанные компании также накладываются штрафы, размеры которых в два раза превышают суммы контрактов каждого предприятия на продажу оружия Тайваню.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Госдепартаменте США намерены добавить до 100 современных ракет к ЗРК Patriot вместе с радиолокационным и вспомогательным оборудованием на сумму $882 млн в пакет военной помощи Тайваню.

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