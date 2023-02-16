Repsol: цены на энергоресурсы в Европе не «упали с неба», это следствие «неправильных» решений

Высокие цены на энергоносители в Евросоюзе (ЕС) являются следствием неправильных решений, принятых в европейских странах. Несмотря на растущий потребительский спрос в регионе, у местных предприятий возникают трудности с производством некоторых видов энергоносителей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правления испанской нефтехимической компании Repsol Хосу Джона Имаса.

«Цены на энергоносители растут, потому что растет спрос, при этом вопреки логике возникают трудности с производством некоторых энергоносителей. Высокие цены не упали с неба, они являются следствием неправильных решений, принятых в Европе», — пояснил Имас.

При этом высокие цены на энергоносители в регионе стали следствием не только продолжающегося конфликта на Украине. Высокая зависимость европейских стран от импорта сырья существовала и раньше, добавил он.

«В Европе мы сильно зависим от импорта, потому что регулирующие органы предпочли забыть о необходимости инвестировать в нефть и газ, а также в перерабатывающие мощности», — заключил Имас.

12 января аналитики энергетической компании Enagas представили статистические данные, согласно которым импорт газа из России в Испанию увеличился почти на 50%. Речь идет о росте показателя с 37 027 гигаватт-часов в 2021 году до 53 859 гигаватт-часов в 2022-м.