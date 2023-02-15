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В Минцифры призвали российские банки не оказывать услуги через мессенджеры

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Global Look Press

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин попросил банки не пользоваться мессенджерам для предоставления услуг клиентам. Об этом сообщает ТАСС.

«Чего делать точно не надо: я прямо призываю, пожалуйста, не надо предоставлять услуги через мессенджеры. <…> У меня прямо огромный призыв к банкам», — подчеркнул Бенгин.

По его словам, статистика свидетельствует, что порядка 65-80% всех мошеннических вызовов осуществляется через WhatsApp

Также мошенники, как добавил Бенгин, звонят с российских номеров, а когда не будет такой возможности, то они станут с иностранных.

«Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги предлагать», — сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства.

Ранее стало известно, что мошенники крадут деньги россиян на сайтах с фейковыми доступами к нейросети ChatGPT. Еще в декабре 2022 года в рунете было зарегистрировано всего три домена, содержащих отсылки к ChatGPT, в январе появилось уже 17 доменов.

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