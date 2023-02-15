В Минцифры призвали российские банки не оказывать услуги через мессенджеры

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин попросил банки не пользоваться мессенджерам для предоставления услуг клиентам. Об этом сообщает ТАСС.

«Чего делать точно не надо: я прямо призываю, пожалуйста, не надо предоставлять услуги через мессенджеры. <…> У меня прямо огромный призыв к банкам», — подчеркнул Бенгин.

По его словам, статистика свидетельствует, что порядка 65-80% всех мошеннических вызовов осуществляется через WhatsApp

Также мошенники, как добавил Бенгин, звонят с российских номеров, а когда не будет такой возможности, то они станут с иностранных.

«Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги предлагать», — сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства.

Ранее стало известно, что мошенники крадут деньги россиян на сайтах с фейковыми доступами к нейросети ChatGPT. Еще в декабре 2022 года в рунете было зарегистрировано всего три домена, содержащих отсылки к ChatGPT, в январе появилось уже 17 доменов.