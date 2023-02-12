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Генсек ОПЕК аль-Гайс: нефтяной отрасли нужны инвестиции на $500 млрд в год

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Максим Богодвид/РИА Новости

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей, а климатическую повестку сделать «более сбалансированной и справедливой». Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, важно, чтобы стороны, участвующие в переговорах по климатическому вопросу, сделали паузу на мгновение и посмотрели на общую картину.

Аль-Гайс подчеркнул, что энергетический переход должен быть упорядоченным, инклюзивным и отвечать на запросы безопасности для всех.

Ранее аль-Гайс заявил, что спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Затем агентство Reuters сообщило, что страны-участницы неофициального формата ОПЕК+ не планируют сокращать или наращивать добычу нефти из-за сокращения добычи сырья со стороны России.

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