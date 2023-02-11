American Greatness: превысивший $31,5 трлн госдолг США приведет к полному краху федерального бюджета

Растущий размер государственного долга США, который к настоящему времени уже превысил критическую отметку $31,5 трлн, в обозримом будущем может привести к полному краху федерального бюджета страны. Это будет обусловлено увеличение госрасходов для выплаты процентов по задолженности, приводит слова специалиста по трудовому праву и праву государственного управления Адама Милла местное издание American Greatness.

«Государственный долг США в настоящее время превышает 31,5 триллиона долларов <....> Когда Джо Байден вступил в президентскую должность, средняя процентная ставка по этому долгу составляла около 1,61%, а ежегодные процентные выплаты составляли всего $549 млрд. С тех пор более высокие расходы и более высокие процентные ставки ускорили проблему с головокружительной скоростью», — посетовал Милл.

По его словам, главный вопрос заключается в том, насколько времени хватит объемов федерального бюджета для компенсации роста и без того рекордно высокого госдолга страны. Уже в ближайшем будущем годовые процентные выплаты могут превысить $1 трлн, а ставки могут оказаться на рыночном уровне.

«Правительству скоро придется финансировать большую часть своего долга в 31,5 триллиона долларов по рыночным ставкам в районе 4-5% <....> Уже в следующем году проценты съедят примерно пятую часть или даже четверть всех государственных доходов. Вопрос только в том, как долго Вашингтон будет оттягивать свой неминуемый конец, прежде, чем придется платить по счетам. А ведь час расплаты близок как никогда», — предостерег Милл.

8 февраля генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан призвал американцев готовиться к дефолту по госдолгу США. В свою очередь, это может привести к негативным последствиям для мировой экономики.