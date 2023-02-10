Глава ЦБ Набиуллина назвала опасными «игры» с изменением цели по инфляции

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цель по инфляции останется на уровне четыре процента, а также назвала опасными «игры» с изменением цели по повышению цен. Об этом она заявила на заседании Совета директоров Банка России. .

«Мы считаем игры с изменением таргета (цели по инфляции — «Газета.Ru») очень опасными. Его не надо менять, это как сдвижка ворот во время игры», — заявила глава ЦБ РФ.

По словам Набиуллиной, цель регулятора не просто коснуться планки в четыре процента, а устойчиво поддерживать инфляцию на этом уровне.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предпосылок для повышения ключевой ставки в России в 2023 году больше, чем для ее снижения. При этом руководство валютного регулятора на заседании 10 февраля не рассматривало возможности снижения уровня ключевой ставки с нынешних 7,5% годовых. ЦБ принял решение оставить текущий уровень без изменений. Эта планка действует на финансовом рынке страны почти полгода — с 16 сентября 2022 года.