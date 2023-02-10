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ОПЕК+ не станет наращивать добычу нефти из-за решения России сократить добычу сырья

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Dado Ruvic/Reuters

Страны-участницы неофициального формата ОПЕК+ не планируют сокращать или наращивать добычу нефти из-за сокращения добычи сырья со стороны России на 500 тыс. баррелей в сутки с марта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение двух делегатов организации.

В ОПЕК+ входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. Россия является неформальным лидером этого картеля.

Ранее 10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Также, по его словам, Москва не станет продавать сырье никому, кто так или иначе поддерживает потолок цен.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин) на уровне 100$ за баррель, для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

После заявления Новака о планах сокращения добычи сырья биржевые цены на североморскую марку эталонной нефти Brent подскочили выше отметки $86 за баррель.

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