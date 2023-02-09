Компания Unilever заявила о наличии риска того, что деятельность в РФ придется прекратить

Крупнейший мировой производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever заявил о существовании риска того, что деятельность компании на территории РФ придется прекратить. Об этом говорится в финансовой отчетности Unilever.

«Потенциальные последствия остаются неопределенными. Существует риск того, что деятельность в России не сможет быть продолжена, это приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов», — отмечается в отчете.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Unilever в России сообщает, что позиция компании по отношению к деятельности в Российской Федерации не изменилась. В пресс-службе компании рассказали агентству, что предприятия Unilever, которые находятся в Екатеринбурге, Омске, Туле и Санкт-Петербурге, продолжают работу. Кроме того, в организации назвали приоритетом обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уход мировых брендов из страны оставил после себя «неплохое наследство». При этом Путин отметил, что многие иностранные компании, ушедшие с территории РФ, несут большие убытки и сожалеют о своем уходе.