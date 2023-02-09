Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Компания Unilever заявила о наличии риска того, что деятельность в РФ придется прекратить

close
100%
Unilever

Крупнейший мировой производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever заявил о существовании риска того, что деятельность компании на территории РФ придется прекратить. Об этом говорится в финансовой отчетности Unilever.

«Потенциальные последствия остаются неопределенными. Существует риск того, что деятельность в России не сможет быть продолжена, это приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов», — отмечается в отчете.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Unilever в России сообщает, что позиция компании по отношению к деятельности в Российской Федерации не изменилась. В пресс-службе компании рассказали агентству, что предприятия Unilever, которые находятся в Екатеринбурге, Омске, Туле и Санкт-Петербурге, продолжают работу. Кроме того, в организации назвали приоритетом обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уход мировых брендов из страны оставил после себя «неплохое наследство». При этом Путин отметил, что многие иностранные компании, ушедшие с территории РФ, несут большие убытки и сожалеют о своем уходе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть