Россия и Турция работают над альтернативой «Миру»

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Турция и Россия готовят альтернативу платежной системе «Мир», сообщает РИА Новости.

«Работа идет. Однако, видимо, подводить ее итоги было бы пока преждевременно. К тому же речь, по сути, сейчас идет уже о будущем туристическом сезоне, и надо еще понять, каким он будет. Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции», — отметил Ерхов.

Турецкие банки приостановили обслуживание российской платежной системы «Мир» в сентябре 2022 года, однако в феврале 2023 года появились сообщения о том, что крупнейшая авиакомпания Турции «Turkish Airlines» снова стала принимать оплату билетов картами «Мир».

В декабре 2022 года стало известно, что российскую платежную систему могут начать принимать в Венесуэле.

Ранее о том, что Центробанк ведет работу по альтернативам карте «Мир» сообщила Эльвира Набиуллина.