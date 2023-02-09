Пашинян: Азербайджан с 12 декабря 7 раз перекрывал газоснабжение Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что начиная с 12 декабря азербайджанская сторона семь раз перекрывала газоснабжение Нагорного Карабаха, в последний раз 8 февраля. Об этом Пашинян заявил в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

По его словам, вчера Азербайджан вновь закрыл газопровод в Нагорный Карабах, а сутки назад подачу газа восстановили.

«Эта статистика не отражает всей картины, потому что между остановкой и восстановлением газоснабжения происходят события: например, газоснабжение доходит до 70%, потом доходит до 40, десяти и так далее. Это не так называемые экологи делают, а государство», — отметил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян поблагодарил партнеров Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за готовность направить миссию в страну, но при этом попросил уточнить зону ответственности ОДКБ на армянской территории.

До этого Пашинян на переговорах с главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным назвал Российскую Федерацию ключевым партнером Еревана в сфере безопасности.