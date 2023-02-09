Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян: Азербайджан с 12 декабря 7 раз перекрывал газоснабжение Нагорного Карабаха

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что начиная с 12 декабря азербайджанская сторона семь раз перекрывала газоснабжение Нагорного Карабаха, в последний раз 8 февраля. Об этом Пашинян заявил в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

По его словам, вчера Азербайджан вновь закрыл газопровод в Нагорный Карабах, а сутки назад подачу газа восстановили.

«Эта статистика не отражает всей картины, потому что между остановкой и восстановлением газоснабжения происходят события: например, газоснабжение доходит до 70%, потом доходит до 40, десяти и так далее. Это не так называемые экологи делают, а государство», — отметил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян поблагодарил партнеров Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за готовность направить миссию в страну, но при этом попросил уточнить зону ответственности ОДКБ на армянской территории.

До этого Пашинян на переговорах с главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным назвал Российскую Федерацию ключевым партнером Еревана в сфере безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть