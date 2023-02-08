Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года

Дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года. Об этом сообщается в опубликованных данных на сайте Министерства торговли США.

«В 2022 году дефицит товаров и услуг составил $948,1 млрд, увеличившись на $103 млрд по сравнению с $845 млрд в 2021 году», — отметили в публикации.

В документах указали, что в декабре дефицит вырос на 10,5%, до $67,4 млрд. Экспорт же по итогам года вырос на $453,1 млрд, составив чуть более $3 трлн. Импорт же поднялся на $556,1 млрд по сравнению со значениями годом ранее, достигнув отметки в $3,96 трлн.

В середине января Foreign Affairs писал, что США должны снова вернуть себе статус «мастерской мира», поэтому экономике срочно нужна реиндустриализация. При этом необходимость в подобных мерах появилась из-за того, что Америка стала обрастать зависимостью от поставки товаров из других стран.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что размер дефицита федерального бюджета США по итогам последнего месяца 2022 года вырос до $85 млрд. Этот показатель оказался больше, чем за аналогичный месяц 2021-го.