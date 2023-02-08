ФТС: число попыток россиян незаконно вывезти наличные за рубеж выросло на 24% за год

Федеральная таможенная служба РФ в прошлом году пресекла 11670 попыток россиян незаконно вывезти за границу наличные – рубли, доллары США и евро. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 24%. Об этом говорится в пресс-релизе ФТС (есть у «Газеты.Ru»).

«ФТС России фиксирует рост попыток незаконного вывоза и ввоза физлицами наличных в 2022 году. Всего таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты в прошлом году. Это на 24% выше показателей 2021 года. При этом россияне в четыре раза чаще пытались незаконно вывезти наличные, чем ввезти их», — говорится в релизе службы.

В сообщении говорится, что ФТС возбудила 103 уголовных дела по фактам незаконного вывоза и ввозза наличных. Нарушителям вменяется статья 200.1 Уголовного кодекса (контрабанда наличных). Также таможенники привлекали нарушителей к административной ответственности. Было возбуждено 11 567 дел об административных правонарушениях (недекларирование или недостоверное декларирование наличных).

В релизе уточняется, что общий объем незаконно перемещаемых гражданами наличных по уголовным и административным делам в составил 2,1 млрд в рублевом эквиваленте.

«Основной перемещаемой валютой стал российский рубль (более 45% противоправных деяний), а также доллары США и евро», — отмечается в релизе.

В ФТС подчеркнули, что чаще всего россияне вывозили наличные в Турцию, Объединенные Арабские эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль. При этом наличные ввозились из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

В службе обратили внимание, что наличные на сумму более $10 тыс., которые планируется вывезти через таможенную границу Евразийского экономического союза, подлежат обязательному письменному декларированию, налоги и пошлины с суммы не взыскиваются. При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше $ 100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Эти правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных.

Со 2 марта 2022 года действовал указ президента России № 81, который запрещал вывоз из РФ наличных на сумму, эквивалентную $10 тыс. С 15 октября 2022 года такие денежные средства все же можно вывезти из страны, но с разрешения Центробанка РФ.