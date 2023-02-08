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Экс-премьер Украины Азаров: долг страны перед Западом может превысить ВВП в полтора раза

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Стрингер/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что задолженность страны перед западными кредиторами в 2023 году может превысить ВВП страны в полтора раза. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

«По итогам прошлого года объем украинского ВВП обвалился более чем на треть (с 200 млрд долларов до 128-130 млрд долларов)», — написал бывший премьер-министр Украины.

Азаров подчеркнул, что, по данным экспертов, в 2023 году ВВП Украины продолжит свое снижение, а госдолг страны может увеличиться со 107 млрд долларов до 200 млрд долларов. Эти факторы приводят к тому, что задолженность Украины перед западными кредиторами может превысить полтора ВВП страны. Однако наполнение бюджета, по словам Азарова, «полностью зависит от западной помощи».

Ранее экс-премьер Украины сообщил, что энергетическая система Украины в настоящий момент уже приблизилась к полному коллапсу. Азаров отметил, что вскоре Украина вовсе будет непригодной для проживания. По его мнению, с крахом электросети Украины начнется миграционный и гуманитарный кризис в Европе.

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