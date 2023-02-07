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США в декабре 2022 года увеличили и экспорт, и импорт в торговле с Россией

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Maxim Shemetov/Reuters

США в декабре прошлого года увеличили экспорт в Россию до $112,8 млн с ноябрьских $62,6 млн, а импорт из России - до $638,4 млн с $594,3 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики.

Однако, в условиях санкций, которые США и их союзники продолжают вводить в отношении Российской Федерации из конфликта на Украине, товарооборот был в несколько раз ниже по сравнению с показателями декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в РФ был на уровне $547,3 млн, импорт – почти $1,9 млрд.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Турции прекратить экспорт в РФ товаров, которые, как считают американские власти, могут помочь России продолжить конфликт на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против РФ со стороны США, Великобритании, Канады, Европейского союза, Японии и других стран.

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Отношения России и США
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