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Аналитики Bank of America улучшили прогноз по росту мировой экономики до 2,5% в 2023 году

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Аналитики Bank of America спрогнозировали, что в 2023 году рост мировой экономики составит 2,5%. Таким образом, банк на 0,3 процентных пункта улучшил прогноз по росту мировой экономики: в декабре финансовый институт прогнозировал увеличение показателя до 2,2%. Об этом сообщает MT Newswires. По информации портала, в 2024 году рост мировой экономики составит примерно 3%.

«Вопреки всем разговорам о рисках рецессии, глобальная экономика никак не хочет падать. Тем не менее суть остается прежней: никакой глобальной рецессии, но слабый рост в этом и следующем году», — цитирует портал сообщение банка.

Начало рецессии в США аналитики BofA ожидают в апреле-июне 2023 года, всего спад экономики Штатов продлится три квартала. По прогнозам аналитиков, внутренний валовый продукт (ВВП) США в 2023 году вырастет на 0,7% п.п., в 2024 году — на 0,3% п.п.
В Bank of America допустили, что рост ВВП Китая ускорится до 5,5%. А экономика Евросоюза покажет повышение на 0,4% п.п. в 2023 году и на 0,9% п.п. в следующем году, считают в банке.

В свою очередь, Всемирный банк спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 1,7% против ранее предполагавшихся 3%. Ухудшение июньского прогноза ВБ связано с ужесточением денежно-кредитной политики рядом Центробанков, а также с перебоями логистических цепочек и сохранением риска рецессии.

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