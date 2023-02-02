Россия нарастила поставки продовольствия за рубеж на 12% по итогам 2022 года

Россия смогла увеличить поставки продовольствия в другие страны на 12% по итогам 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минсельхоза.

«Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 миллионов тонн продукции», — отметили в публикации.

По данным министерства, продукция из России поступает практически в 150 стран мира, что увеличивает вклад страны в продовольственную безопасность. Например, в прошлом году появилось свыше 3 тыс. новых региональных пар «продукт – страна». Причем данные поставки составили $1,46 млрд.

В Минсельхозе добавили, что в 2022 году была проделана большая работа по переориентации поставок и выстраиванию логистических цепочек. Также были облегчены условия по предоставлению государственной поддержки. Все эти меры в дальнейшем помогут увеличивать поставки на приоритетные рынки.

8 января вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в 2022 году на фоне введения множества санкций Россия смогла нарастить поставки продовольствия в дружественные станы на 25%. По ее словам, Россия направляет продовольствие во множество стран, поэтому проблем с покупателями нет. Несмотря на то, что есть определенные технические сложности, которые связаны с санкционными ограничениями, политизированности в этом вопросе у покупателей нет.