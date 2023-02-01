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Минфин России: средняя цена нефти Urals в январе снизилась до $49,48 за баррель

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Brendan McDermid/Reuters

Министерство финансов России заявило, что цена нефти марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это в 1,7 раза меньше, чем в январе прошлого года, когда средняя цена была на уровне $85,64 за баррель.

26 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров сообщало, что после введения западными странами предельных цен на российскую нефть перевалка сырья сорта Urals в море достигла рекордных показателей. По итогам первого месяца 2023 года этот показатель может подобраться к отметке 14 млн баррелей.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков одного из крупнейших финансовых конгломератов — Citigroup — сообщало, что юаневые резервы Центробанка России исчерпаются в 2023 году при цене барреля Urals в $35. При этом экономисты издания считали, что это произойдет при условии стоимости сырья на уровне $25 за баррель.

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