Блинкен: США выделят палестинской автономии дополнительно $50 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предоставить палестинской администрации дополнительно $50 млн. Об этом он заявил после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает телеканал Al Hadath.

«США предоставят Палестине $50 млн дополнительно к средствам, которые выделяются агентству БАПОР (Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ — «Газета.Ru»)», — сказал Блинкен.

Ранее в Агентстве США по международному развитию заявили, что администрация президента Соединенных Штатов намерена взаимодействовать с конгрессом с тем, чтобы выделить дополнительно $125 млн. на поддержку энергосистемы и инфраструктуры Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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