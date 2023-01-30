В Турции назвали дату международной встречи по газовому хабу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля. Об этом сообщает Anadolu.

Он отметил, что в саммите примут участие страны-производители с Ближнего Востока, Центральной Азии, а также потребители из Европы.

По его словам, на сегодняшний день Турция наряду с Болгарией, ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдавию.

27 января глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов 28 января заявил, что Россия и Турция на экспертном уровне приступили к обсуждению деликатных вопросов безопасности газового хаба.

17 января стало известно, что Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой.