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В Турции назвали дату международной встречи по газовому хабу

Министр Донмез: международная встреча по газовому хабу пройдет в Турции с 14 по 15 февраля

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Strait Talk/YouTube

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля. Об этом сообщает Anadolu.

Он отметил, что в саммите примут участие страны-производители с Ближнего Востока, Центральной Азии, а также потребители из Европы.

По его словам, на сегодняшний день Турция наряду с Болгарией, ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдавию.

27 января глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов 28 января заявил, что Россия и Турция на экспертном уровне приступили к обсуждению деликатных вопросов безопасности газового хаба.

17 января стало известно, что Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой.

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