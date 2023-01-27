Bloomberg: доллар получит достойную конкуренцию при создании в Азии новой нацвалюты

Доллар может получить конкуренцию со стороны Азии, если та создаст новую национальную валюту, однако этого все равно не случится. Об этом пишет автор статьи для Bloomberg.

По мнению автора статьи, такие крупные азиатские страны, как Индия, Китай, Япония и Южная Корея пока что не решатся создать новую валюту. Благодаря этому доллар будет по-прежнему восседать на своем «троне».

В публикации отметили, что очередным соперником доллара стала предполагаемая южноамериканская общая валюта с рабочим названием сур (юг). Однако такая идея время от времени возникает еще с начала 80-х годов. При этом если новая валюта появится, то она будет использоваться между Бразилией и Аргентиной. Хотя у других южноамериканских стран может появиться желание присоединиться. Но пока все недостатки местных валют сглаживает американский доллар.

В агентстве пояснили, что у доллара есть определенные преимущества, которые связаны с известностью и повсеместным использованием. Кроме того, 40% торговли в мире осуществляется в американской валюте. Поэтому, пока азиатские страны могут урегулировать свои собственные валюты при помощи доллара, необходимости в создании новой не будет.

14 декабря издание Anadolu сообщило, что Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях. Китай, который является второй по величине экономикой мира, хочет приблизиться к экономической мощи США. Ради этой цели страна собирается использовать свою национальную валюту, тем самым ослабив господство доллара на рынке.