Аналитик Зварич спрогнозировал рост юаня, гонконгского доллара и дирхама ОАЭ к рублю

Расти к рублю в 2023 году, скорее всего, начнут китайский юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Такое мнение высказал главный аналитик финансового маркетплейс Банки.ру Богдан Зварич, написало агентство РИА Новости.

При этом к большинству валют мира национальная валюта начнет слабеть. Зварич объяснил свой прогноз тем, что в 2023 году начнет расти спрос на валюту за счет увеличения импорта иностранных товаров в страну. При этом объем предложения валюты со стороны экспортеров, скорее всего, снизится из-за падения цен на товарных рынках на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике.

В результате, по словам аналитика, баланс спроса и предложения сместится в пользу иностранных валют — юаня, дирхама и гонконгского доллара.

Представитель сервиса Банки.ру добавил, что в такой ситуации логичным шагом окажется диверсификация накоплений по валютам. Наиболее подходящим вариантом для этого Зварич считает китайский юань.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что российские власти израсходуют все валютные резервы Центробанка в китайских юанях уже в этом году при условии двукратного падения биржевых цен на нефть сорта Urals до $25 за баррель.