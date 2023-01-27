Украина утвердила порядок сертификации газохранилищ в рамках интеграции в рынок ЕС

Национальная комиссия Украины утвердила порядок сертификации оператора подземных хранилищ газа. Об этом ведомство сообщило в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Также комиссия определила перечень документов, предоставляемых вместе с запросом на сертификацию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, что в стране сформированы резервы газа, достаточные для того, чтобы завершить отопительный сезон. Видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Премьер также отметил, что кабмин разрешил компании «Нафтогаз Украины» привлечь грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму почти €189 млн, чтобы импортировать дополнительные объемы топлива.

Также сообщалось, что падение объемов прокачки газа через Украину связано с рекордно теплой погодой в Европе.