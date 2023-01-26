Нацбанк Украины: Киев может получить от Запада в 2023 году свыше $38 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что в 2023 году объем финансирования, предоставляемый Западом Киеву, превысит $38 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что подобная оценка сделана с учетом уже анонсированных объемов международной помощи и прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.

В Нацбанке Украины подчеркнули, что благодаря финансовой поддержке рассчитывают избежать финансирования бюджета за счет эмиссии валюты. Регулятор ожидает, что международные резервы Украины благодаря финансированию к концу 2023 года составят порядка $27 млрд.

Ранее Национальный банк Украины призвал международные банки реализовать свои заявления и окончательно уйти с российского рынка.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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