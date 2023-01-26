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ЦБ: международные резервы России к 20 января выросли на $2,6 млрд

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В период с 13 по 20 января объемы международных резервов России выросли на $2,6 млрд и достигли отметки $594,6 млрд. Недельный прирост составил 0,4%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Под международными резервами подразумеваются иностранные активы с высоким уровнем ликвидности, которые принадлежат ЦБ и правительству. В их состав входят: золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международного валютном фонде (МВФ), а также средства, выраженные в иностранной валюте.

«Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 млрд долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в материале.

По итогам прошедшего года международные резервы России сократились в общей сложности на 8,4%. По состоянию на 1 января 2023 года их размер в денежном выражении составлял $577,5 млрд. Для сравнения, своего пика объем резервов достиг 18 февраля 2022 года, добравшись до отметки $643,2 млрд. Однако после ввода международных санкций международные резервы России начали постепенно сокращаться, уточняется в заметке.

25 января аналитики одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов — Citigroup — заявили, что российские власти израсходуют все валютные резервы Центробанка (ЦБ) в китайских юанях уже в этом году при цене барреля Urals в $35. При этом экономисты агентства Bloomberg предположили, что исчерпание юаневых запасов РФ произойдет при стоимости сырья на уровне $25.

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