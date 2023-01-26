«Известия»: самозанятым отказывают в выплатах по уходу за пожилыми

В Социальном фонде России (СФР) регулярно отказывают самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП), которые применяют налог на профессиональный доход (НПД), в назначении выплат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Они получают отказ в выплатах по уходу за нуждающимися в них близкими. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России», направленное в фонд.

Сообщается, что у сотрудников территориальных отделений фонда нет инструкций относительно работающих на себя граждан и они отклоняют обращения «на всякий случай».

По словам юристов, если самозанятый не платит взносы в фонд обязательного пенсионного страхования (ОПС), ему положены выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми от 1,2 тыс. до 10 тыс. руб.

При получении отказа эксперты рекомендуют просить его в письменном виде для суда.

В соответствии с указами президента РФ Владимира Путина от 2006 и 2013 годов, неработающие трудоспособные граждане, занимающиеся уходом за пожилыми и инвалидами, имеют право на получение ежемесячных выплат. К примеру, 1,2 тыс. руб. — за уход за престарелыми и инвалидами I группы, 10 тыс. — за детьми-инвалидами.

Бизнес-объединение просит дать официальные разъяснения на этот счет, так как отказы приводят к конфликтам, судебным тяжбам и подрыву доверия к институту самозанятости.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась функция оформления выплаты по уходу за нетрудоспособным. Для того, чтобы оформить компенсацию неработающему человеку или ухаживающему за нетрудоспособным, необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. При этом быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, не требуется. Достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.