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Аксаков подтвердил создание в России стейблкоина для расчетов с Ираном

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Reuters

В Госдуме подтвердили планы по созданию стейблкоина (общее название криптовалют), обеспеченного золотом и предназначенного для международных расчетов, в том числе с Ираном. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в ходе недавнего визита российской делегации в Тегеран стороны обсудили вероятность применения цифровых финансовых активов, в том числе при оплате партий российской сельхозпродукции.

«Обсуждали вопрос выпуска стейблкоина, обеспеченного какими-то ценностями. Например, я говорил о золотых слитках, которые могут предоставить аффинажные заводы, а под них уже будут выпущены ЦФА (цифровые финансовые активы), которые дальше выступят средством платежа во взаиморасчета», — сказал Аксаков.

Как отметил парламентарий, у иранской стороны сформировался внушительный долг за поставки товаров из России. К тому же существование двух курсов риала к доллару США (официальный и рыночный) создают неудобства для российских экспортеров.

В первой половине декабря посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что рубль может стать основной валютой в двусторонних торговых отношениях Ирана и России.

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