Bloomberg: многие автозаправки в Риме закрылись на фоне двухдневной забастовки профсоюзов

В среду, 25 января ряд автозаправочных станций (АЗС) в Риме не открылись в связи с проведением профсоюзной забастовки. Сотрудников АЗС не устраивает требование премьер-министра Италии Джорджи Мелони к заправочным станциям отображать среднюю цену на бензин и дизельное топливо наряду с их собственными ценами, сообщает агентство Bloomberg.

«Большинство автозаправочных станций в центре Рима были закрыты в среду утром, но движение было таким же интенсивным, как обычно. Ряд водителей заполнили свои баки раньше, и ограниченное количество насосов в городах и на автомагистралях продолжают оставаться открытыми для обеспечения ограниченного обслуживания», — говорится в материале.

В настоящее время итальянские власти пытаются убедить протестующих вернуться на рабочие места и продолжить работу на АЗС. Однако ряд профсоюзных представителей уже заявили, что забастовка продлится, минимум, ближайшие 48 часов, уточняется в заметке.

«Мелони защищается с тех пор, как в конце декабря отмена субсидий на автомобильное топливо вызвала протесты потребителей и профсоюзов. Она отреагировала мерами, которые включают требование к заправочным станциям отображать среднюю цену на бензин и дизельное топливо наряду с их собственными ценами. Станции, которые не соблюдают требования, подлежат штрафам», — заключается в статье.

23 января главный аналитик чешской компании Finlord Борис Томчиак заявил, что в настоящее время самое дешевое дизельное топливо в Европе продается в Болгарии и Чехии. Средняя цена одного литра там составляет $1,64 и $1,7 соответственно. В Германии он обойдется в $2,6. Итальянский дизель сейчас стоит $2,09 за литр. Самые же высокие цены на это топливо зафиксированы во Франции — $2,11 за литр.